Модниця таке не одягне: головні антитренди осені-зими 2024-2025

Зимовий сезон 2024 року приносить суттєві зміни в модні тенденції, відправляючи деякі звичні елементи гардеробу в категорію антитрендів. Стиль стає більш витонченим та виваженим, віддаючи перевагу функціональності та елегантності.

Антитренди 2024-2025. Джерело: Pixabay

Масивні пуховики-кокони поступаються місцем більш структурованим моделям, які гармонійно підкреслюють силует. Замість агресивних анімалістичних принтів у моду входять спокійні однотонні рішення та класичні візерунки, такі як клітинка чи "гусяча лапка". Про це пише Уніан.

Надмірний декор у вигляді страз і паєток втрачає актуальність - сучасна мода тяжіє до мінімалізму та стриманості. Легінси, які довгий час були невід'ємною частиною повсякденного гардеробу, тепер поступаються місцем елегантним штанам прямого крою та шкіряним моделям.

Антитренди 2024-2025. Джерело: Pixabay

Антитренди 2024-2025. Джерело: Pixabay

У головних уборах також помітні зміни - замість шапок з помпонами актуальними стають лаконічні моделі з якісних матеріалів, що відрізняються цікавою фактурою та плетінням. Надто довгі светри та кардигани поступаються місцем більш компактним моделям, які краще підкреслюють фігуру.

Спортивний стиль, популяризований під час пандемії, поступово покидає повсякденну моду, поступаючись місцем більш вишуканим образам з кашеміру та вовни. Скінні-джинси, колись незамінні, тепер поступаються більш комфортним моделям вільного крою, від "мамс" до розкльошених варіантів.

Антитренди 2024-2025. Джерело: Pixabay

Новий сезон демонструє чіткий тренд на елегантність, комфорт та універсальність, відмовляючись від надмірності та показної яскравості в одязі.

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