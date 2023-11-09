Мінус 5 градусів та сніг: на високогір'я Карпат прийшла зима (фото)

На високогір'ї українських Карпат вже настала зима. Тут температура повітря 9 листопада опустилася до 5 градусів морозу.

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Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбуці показав фотографії вкритих снігом вершин. Зазначається, що станом на 8 годину ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та холодно, вітер південний 6 м/с, температура повітря мінус 5 градусів, видимість обмежена.

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Синоптиця Наталка Діденко тим часом прогнозує, що похолодання 9 листопада пошириться практично на всю територію України.

"Більш серйозне зниження температури повітря (вночі до "нулів") передбачається у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада", – повідомила вона.

Тим часом докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова зауважила, що чекати на перший сніг в Україні варто очікувати лише в середині листопада. Однак сніговий покрив швидко розтане.

Нагадаємо, науковці попередили, що людству не вдасться стримати глобальне потепління на планеті.

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