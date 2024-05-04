Мікс штани-спідниця:як стильно носити новий тренд 2024 року

Спідниця, одягнута поверх штанів, – це не просто модний тренд сезону весна-літо 2024, але й чудовий спосіб створити оригінальний та стильний образ.

Цей прийом дозволяє поєднати в одному комплекті комфорт штанів та жіночність спідниці, а також підкреслити вашу індивідуальність. Крім того, це виглядає сміливо та стильно. Про це пише Радіотрек.

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Як стильно носити спідницю поверх штанів?

Денім + картата спідниця:Поєднайте джинсову куртку та штани з картатою спідницею-міді, щоб отримати цікавий вуличний образ.

Штани в смужку + жакет + картата спідниця: Одягніть злегка розкльошені штани в тонку смужку з цікавим жакетом і кофтою на замку. Додайте картату міні-спідницю з двома ременями та кросівки у тон кольорам спідниці. Цей образ буде надзвичайно ефектним.

Одягніть злегка розкльошені штани в тонку смужку з цікавим жакетом і кофтою на замку. Додайте картату міні-спідницю з двома ременями та кросівки у тон кольорам спідниці. Цей образ буде надзвичайно ефектним. Костюм + сорочка + сукня:Щоб однотонний сірий костюм зі штанами та білою сорочкою не виглядав нудно, доповніть його сукнею-бандо, одягнувши її зверху на сорочку і штани.

Однотонні сукня + штани: Однотонна сукня-міді у дуеті з такими ж довгими класичними штанами, доповнена намистом з перлів, допоможе створити стриманий елегантний образ.

Однотонна сукня-міді у дуеті з такими ж довгими класичними штанами, доповнена намистом з перлів, допоможе створити стриманий елегантний образ. Сукня-туніка з принтом + штани: Сукня-туніка з принтом у тон разом зі штанами виглядатиме розслаблено і навіть дещо по-домашньому.

Сукня-туніка з принтом у тон разом зі штанами виглядатиме розслаблено і навіть дещо по-домашньому. Трикотажна спідниця + штани:Білі штани і майка свіжо і нестандартно виглядатимуть у комплекті з трикотажною спідницею.

Не бійтеся експериментувати! Вибирайте спідниці різних фасонів та кольорів, поєднуйте їх з різними штанами та аксесуарами, щоб знайти свій неповторний стиль.

Нагадаємо, ми вже писали, які сукні будуть в моді влітку-2024.

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