Заважають нормальному життю: названо жіночі звички, які видають низьку самооцінку

Самооцінка відіграє ключову роль у формуванні самосприйняття та впливає на нашу поведінку в цілому. Водночас недооцінювання себе та власних можливостей може призвести до негативних наслідків.

UAportal пропонує виокремити деякі звички, характерні для жінок, які можуть свідчити про значні проблеми з самооцінкою.

Які жіночі звички видають низьку самооцінку

Часті вибачення

Дамам, які не впевнені у собі, може бути властиво часто просити вибачення за свої вчинки або погляди. Така поведінка може проявлятися в щоденних ситуаціях і часто є ознакою сумнівів у власних здібностях.

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Неприйняття компліментів

Якщо жінка регулярно відхиляє компліменти або занижує їх значення, це може бути сигналом, що вона не визнає своїх заслуг і цінностей. Така поведінка вказує на те, що вона може відчувати себе недостатньо гідною позитивних відгуків та уваги.

Порівняння себе з іншими

Невисока самооцінка може спонукати жінок до безперервного порівняння себе з іншими, що часто призводить до пошуку доказів власної меншовартості. Вони схильні помічати тільки сильні сторони інших, ігноруючи свої власні досягнення.

Уникнення нового досвіду

Страх невдачі може змусити жінку уникати нових викликів та можливостей, що може свідчити про низьку самооцінку. Вона може боятися критики та невдач, тому воліє залишатися у своїй зоні комфорту, обмежуючи свій особистісний розвиток.

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Перфекціонізм

Прагнення до досконалості також може бути індикатором невпевненості у собі, оскільки жінка намагається підтвердити свою цінність через бездоганне виконання завдань. Проте, постійно не досягаючи ідеалу, вона може відчувати себе недостойною.

Не дбають про себе

Жінки, які не цінують себе, можуть нехтувати власними потребами та піклування про себе. Вони можуть не вважати себе достойними уваги та любові, тому часто ставлять свої інтереси на задній план.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що ти себе не поважаєш.

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