Мегапотужна магнітна буря вирує на Землі: чи є способи захиститися

Від початку січня 2025 на Землі вирують потужні магнітні бурі. Їхній рівень небезпечності сягнув червоного К-індексу.

Згідно з графіком Meteoagent, у понеділок, 6 січня тримає геомагнітний шторм силою у сім балів з 9 можливих. А 7 та 8 січня магнітні бурі почнуть послаблюватися (4 і 3 бали).

Магнітні бурі січень 2025. Джерело: meteoagent.com

Графік демонструє, що в січні 2025 року очікується кілька періодів підвищеної сонячної активності, які проявляються у вигляді магнітних бур. Між періодами підвищеної активності будуть спостерігатися відносно спокійні дні, коли сонячна активність буде на низькому рівні. спокійні періоди очікуються 9,10, 12, 14 та 15 січня.

Магнітні бурі січень 2025. Джерело: meteoagent.com

Індекс Kp – це показник, який використовується для оцінки геомагнітної активності. Він коливається від 0 до 9, де 0 відповідає спокійному стану магнітного поля Землі, а 9 – дуже сильному збуренню.

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Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Що приймати під час магнітних бур

Під час магнітних бур організм може реагувати різними способами, зокрема головним болем, слабкістю або підвищенням артеріального тиску.

Щоб полегшити стан:

За головного болю – легкі знеболювальні засоби (після консультації з лікарем).

Для підтримки серцево-судинної системи – ліки, які стабілізують тиск (згідно з рекомендаціями лікаря).

Магній та калій: продукти чи добавки, які підтримують серце, зокрема банани, горіхи, зелені овочі.

Трав’яні чаї: меліса, м’ята, ромашка для заспокоєння нервової системи.

Вода: підтримуйте гідратацію, випиваючи достатню кількість води.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Симптоми залежать від індивідуальної чутливості, але найчастіше це:

Головний біль, запаморочення

Загальна слабкість, втома

Підвищена дратівливість, тривожність

Порушення сну

Коливання артеріального тиску

Біль у суглобах або м’язах

Коли буде найсильніша магнітна буря

Дату найсильнішої магнітної бурі можна уточнити за космічними прогнозами, оскільки вона залежить від сонячної активності. Дані оновлюються в режимі реального часу. Важливо слідкувати за прогнозами магнітних бур на тиждень, які публікують метеорологічні служби. Попередньо відомо, що у січні 2025 року 16 та 31 числа можливі потужні збурення. Також "червоні" геомагнітні шторми очікуються на початку лютого.

Магнітні бурі січень 2025. Джерело: meteoagent.com

Як допомогти собі при магнітних бурях

Режим дня: дотримуйтеся регулярного графіка сну і відпочинку. Уникайте перевантажень. Збалансоване харчування: вживайте продукти, багаті на магній (горіхи, злаки) та калій (банани, картопля). Обмежте стрес: практикуйте техніки релаксації, такі як йога або дихальні вправи. Контроль тиску: якщо ви гіпертонік, вимірюйте тиск і приймайте ліки за призначенням лікаря. Прогулянки на свіжому повітрі: вони сприяють стабілізації нервової системи. Уникайте кофеїну та алкоголю: вони можуть погіршити стан.За появи сильних симптомів зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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