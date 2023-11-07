Майстри назвали 4 правила, які продовжують термін служби пральної машинки
Для забезпечення тривалої служби пральної машинки важливо дотримуватися правил догляду та обслуговування. Наприклад, багато людей не усвідомлюють, що нерегулярна чистка машини може призвести до серйозних проблем в її роботі, появи неприємних запахів, збільшеної витрати електроенергії та навіть поломки обладнання.
Про це пише Радіотрек.
Як же зберегти вашу пральну машинку в хорошому стані?
Правило №1
Регулярно виймайте лоток для порошку і очищайте його від залишків прального порошку або накопиченої цвілі за допомогою старої зубної щітки.
Правило №2
Барабан пральної машинки також потребує чищення. Для цього можна залити 100 мл хлорки в барабан і запустити режим прання при 60 градусах, без білизни.
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Правило №3
Видаліть накип з внутрішнього відсіку пральної машинки за допомогою 200 г лимонної кислоти, яку слід додати в відсік для порошку, а також можна засипати 50 г лимонки в барабан. Запустіть максимальний температурний режим прання без білизни.
Правило №4
Регулярно чистіть фільтр зливної помпи. Розмістіть під ним ємність, злийте воду і очистіть фільтр від сміття та інших забруднень. У цей фільтр часто потрапляє дрібне сміття і навіть ґудзики.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у відсік пральної машини.
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