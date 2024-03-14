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Масниця - готуємо вареники! Рецепт з яблуками

Володимир Ярославський

Масниця - готуємо вареники! Рецепт з яблуками

БЛОГ

Масниця - готуємо вареники!

 

 

Масниця або колодій - свято, що відзначається протягом тижня перед великим постом. Традиційно в Україні готували не млинці, а вареники. Найбільш поширеними були вареники з кисломолочним сиром.

 

 

 

 

Заварне тісто з яйцем:

 

- 400г борошна

 

- 20г олії

 

- 160г окропу

 

- сіль, цукор - по дрібці

 

- 1 яйце

 

 

Начинка:

 

- 5 великих яблук

 

- 3 ст. ложки цукру

 

Кориця, за бажанням

 

 

Готуємо!

 

Найкраще зробити заварне тісто:

 

  • у борошно додати сіль, цукор, олію, зробити заглиблення і влити окріп, замішати;
  • після цього, ще в тепле тісто додати яйце, і вимішати до однорідної консистенції. Дати постояти під плівкою пів години.

 

 

Начинка:

 

-яблука почистити, натерти на терці, додати цукор і поставити, щоб зайва волога зійшла;

 

я навіть трішки вичавлював яблуко.

 

 

Далі качаємо тісто, нарізаю на невеликі шматочки, кожен шматок окремо формую руками у тонкий кружечок, кладу начинку і зліплю краї!

 

Варю у киплячій підсоленій воді 4 хвилини.

 

 

Викладаю у миску змащену маслом і їмо зі сметаною.

 

 

Лайфхаки від мене:

 

  • сік можна випарувати, додати корицю і використати як соус в якому смачно протушкувати вареники;
  • яблуко можна і протушкувати на пательні щоб було ніжніше і насиченіше;
  • тісто можна робити і пісним - тоді це буде десерт на піст!

 

 

Смакуйте та памʼятайте про українські свята!

 

 

А що готували на масницю?

Джерело:Instagram

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