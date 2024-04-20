Мармелад "Домінікана" з неповторним тропічним смаком
Цей мармелад з гарною назвою "Домінікана" має неповторний тропічний смак. А в його складі справжні манго, кокос і маракуйя... Відкусили шматочок домашнього мармеладу, заплющили очі і помчали на спекотне узбережжя Домінікани. Адже мандрувати можна й так — вивчаючи уподобання далеких країн! Спробуємо?
ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ
- 140 г сиропу глюкози (кондитерської)
- 150 г м'якоті маракуї з кісточкою
- 80 г кокосу (дрібно нарізаного)
- 18 г пектину + 60 г цукру
- 400 г манго пюре
- 550 г цукру
- 1 ст. л. води
- 5 г лимонної кислоти
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Для приготування мармеладу з'єднуємо фруктове пюре, шматочки кокосу з цукром та глюкозою, трохи прогріваємо.
Крок 2
У мисці змішуємо пектин із цукром (60 г), вливаємо 1/3 теплого пюре, перемішуємо віночком і повертаємо в сотейник до решти пюре.
Крок 3
Перемішуємо та варимо на середньому вогні, помішуючи, до 108°С. Знімаємо з вогню та вливаємо лимонну кислоту, розведену у воді.
Крок 4
Відразу заливаємо гарячий мармелад у форми.
Це може бути як металева рамка, форма-коло, так і силіконові форми.
Крок 5
Залишаємо мармелад за кімнатної температури не менше, ніж на добу. Він має "дозріти".
Зберігати його можна 2-2,5 місяці в сухому, темному місці, щільно закритому контейнері, між листами пергаменту.
Крок 6
Перед подачею обвалюємо мармелад у цукрі.
Мармелад готовий!