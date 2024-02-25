Мамам хлопчиків читати обов'язково

БЛОГ

Відео дня

БЛОГ

Сьогодні хочу описати якийсь феномен матерів, які виховують хлопчиків поодинці, або якщо чоловік не виправдовує їхніх очікувань.

Такі мами гіперопікаючі.

Далі текст мовою оригіналу

Они удушающе заботятся о сыне, залюбливают его "до смерти".

Они с детства вкладывают ему в уши, что он гениален. И что это их заслуга.

И, что мать должна быть на первом месте.

Они живут ради сына и всю свою жизнь посвящают ему. При этом всегда ему об этом напоминают, навязывая комплекс вины и ответственности за их благополучие и здоровье. Такие женщины манипулируют сыновьями всю жизнь.

Они заведомо растят безвольного мальчика, со слабым своим мнением. Потому, что "мама лучше знает, что ему нужно".

Пожизненное Слияние, манипуляция и чувство вины-верные спутники сына выращенного таким способом! ⠀

Когда такой мальчик вырастает, то эти матери лезут во все его дела. А особенно в дела сердечные!

⠀

Каждая женщина, встречающаяся на жизненном пути этого парня, априори не достойна, не подходит.

⠀

Эти матери вступают в женскую конкуренцию с любой женщиной, обратившей внимание на их сына. И начинается битва за мужика. Именно! Не за сына, а за мужика.

⠀

Такие матери переносят на сына свои не сбывшиеся ожидания и проецируют на него роль "Психологического Мужа", становясь ему "Психологической Женой".

И так, матери которые делают сыновей своей вселенной, а себя её центром, калечат нормальную жизнь этому мужчине во взрослом возрасте! Они, как бы, растят себе идеального Психологического мужа, о котором мечтали всю жизнь!

Рассмотрим плоды такого воспитания!

⠀

Мужчина создает одну семью за другой, но мать постоянно влезая в его отношения с женой, рушит их.

⠀

Он "женится" на своей работе и становится трудоголиком, или уходит в любую другую зависимость - алкоголь, игровая зависимость, наркотики.

⠀

Он озлобляется на женщин и несознательно мстит им за то, что мать сделала с ним. Например, находит жен, похожих на нее, затем стремится подавить их, сломать их волю, формируя полную зависимость от себя и удушая своей "заботой и любовью", стремясь к тотальному контролю над ними, проламывая границы и отбирая право на выбор.

⠀

Он полностью лишается воли. Не женится, живет с мамой, пока она не умрет, а остаток жизни проводит в одиночестве.

⠀

Если мужчина все же находит в себе силы отделиться от матери, но его влечет к властным женщинам, похожим на нее. Как только у него возникает привязанность, он тут же пугается зависимости и сбегает из отношений.

⠀

P.S. Дорогие мамы мальчиков, перепроверяйте модель вашего воспитания. Достаточно ли вы занимаетесь собой и своей личной жизнью? Или ваш сын – это ваша единственная Надежда, опора и свет в окне? Ведь одиночество в материнстве это выбор, а значит, что его можно и нужно изменить в пользу себя, чтобы жить наполненной жизнью!