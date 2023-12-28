Мало хто знає, наскільки вона корисна: Яка кімнатна рослина має стояти в кожному домі

Кімнатні рослини не тільки прикрашають наші будинки та квартири, але й можуть приносити користь. Наприклад, деякі з них здатні очищати повітря від шкідливих речовин.

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Однією з таких рослин є трав'янка Штернберга (Chlorophytum comosum). Це невибаглива рослина з яскраво-зеленим листям. Листя трав'янки Штернберги здатні вловлювати пил і бактерії, а також нейтралізувати токсичні речовини, такі як ацетон, аміак, бензол та формальдегід, пише видання "На пенсії".

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Трав'янка Штернберга добре росте в умовах кімнатної температури (15-20 градусів). Не варто ставити її поруч із батареєю, оскільки це може призвести до усихання листя. Поливати трав'янку Штернбергу слід помірно: влітку - один раз на 2-3 дні, взимку – один раз на тиждень. Вода для поливу повинна бути чистою, без хлору та інших шкідливих домішок. Для посадки трав'янки Штернберги можна використовувати універсальний ґрунт для кімнатних рослин.

Отже, якщо ви хочете, щоб у вашій квартирі було чисте повітря, обов'язково посадіть трав'янку Штернбергу. Ця невибаглива рослина не тільки прикрасить ваше житло, але й допоможе вам дихати свіжим повітрям.

Ось кілька додаткових порад щодо догляду за трав'янкою Штернбергою:

Регулярно обприскуйте листя рослини, щоб підвищити вологість повітря навколо неї.

Раз на рік пересаджуйте трав'янку Штернбергу в новий ґрунт.

Якщо листя рослини почали жовтіти, це може бути ознакою нестачі світла або поливу.

Трав'янка Штернберга – це прекрасний вибір для тих, хто хоче створити в своєму домі здоровий і комфортний мікроклімат.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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