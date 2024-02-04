Магнієві ванни: як боротися зі стресом в домашніх умовах

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Нещодавно ми говорили з вами про магній. Хочу додати ще важливу інформацію. Вживання солодких газованих напоїв, в яких багато фосфору, призводить до втрати магнію. Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення цим мінералом організму.⁣⁣⠀

⁣⁣Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами і напружений спосіб життя призводить до частого виникнення дефіциту магнію. А це, разом з іншими факторами - малорухливість, захоплення фастфудом і солодощами, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань⁣⁣.

⁣⁣І до речі, не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм і якого треба з’їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп і містити достатньо рослинної їжі.

Також зараз популярності набирають ванни з магнієвою сіллю (магнезія, сілль Епсома, англійська сіль).

Науково доведено, що розслаблюючі ванни з цією сіллю забезпечують:

Розслаблення на фізичному рівні та поліпшення емоційного стану.

Нормалізація лімфотоку і кровообігу.

Насичення шкірних покривів мікроелементами, живильними речовинами.

Покращення стану дерми, зменшення проявів целюліту і запобігання появі розтяжок.

Виведення токсичних речовин.

Зменшення болю в м’язах, що виникає через окислювальний стрес та інтенсивні фізичні навантаження.

Зняття набряклості верхніх і нижніх кінцівок.

Сольові ванни сприяють зменшенню в організмі гормонів стресу, що зараз вкрай необхідне всім українцям.

Бережіть себе!