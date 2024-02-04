'Магічні' фрази, які призведуть до позитивних змін: роздрукуйте і повторюйте щодня

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"Бог є любов" (1 Ін. 4: 7)

Можна як завгодно ставитись до релігії, але навряд чи ви будете заперечувати цілющу силу цього почуття.

Ось вам лайфхак який гарантовано приведе до неочікуваних приємних змін. Роздрукувати, повісити на холодильник та щоденно повторювати собі, чоловікові, дитині.

Не всі фрази підходять для того аби говорити собі, але ви там розберетесь що до чого. Доречі, собі краще говорити дивлячись на себе в дзеркало.

Ефект від фраз підсилюється коли є контакт очей. Начебто прості слова, але вони справляють якийсь магічний ефект. Спробуйте і вже через тиждень чи три щось почне змінюватись.

Список "магічних" фраз:

- Я завжди тебе люблю.

- Я люблю тебе, навіть коли ми не говоримо про наші проблеми.

- Я люблю тебе, навіть коли ти відчуваєш страх.

- Я люблю тебе, тому що ти — це ти.

- Я люблю тебе, навіть коли ти помиляєшся.

- Я люблю тебе, навіть коли я на тебе серджусь.

- Я люблю тебе, навіть коли ми в сваримось.

- Я люблю тебе, навіть коли ти говориш мені "ні".

- Я люблю тебе, навіть коли ти говориш, що не любиш мене.

- Я люблю тебе, навіть коли мені це невигідно.

- Я люблю тебе, навіть коли ти сумніваєшся в собі.

- Я люблю тебе, навіть коли ми мовчимо разом.

- Я люблю тебе, навіть коли ти змінюєш свої плани.

- Я люблю тебе, навіть коли ти відчуваєш сумнів.

- Я люблю тебе, навіть коли ти відчуваєш розчарування.

- Я люблю тебе, навіть коли ми не бачимося довгий час.

- Я люблю тебе, навіть коли ти не можеш бути поруч у важливі для мене моменти.

- Я люблю тебе, навіть коли наші шляхи розходяться.

- Я люблю тебе, навіть коли ти зі мною не згоден.

- Я люблю тебе, навіть коли мені з тобою складно.

- Я люблю тебе, навіть коли ти робиш вибір, з яким я не згоден.

- Я люблю тебе, навіть коли ти не виправдовуєш моїх очікувань.

- Я люблю тебе, навіть коли ти мовчиш.

- Я люблю тебе, навіть коли ти злишся.

- Я люблю тебе, навіть коли ти бешкетуєш.Я люблю тебе, навіть коли у тебе нічого не виходить.

- Я люблю тебе, навіть коли ти нічого не встигаєш.

- Я люблю тебе, навіть коли ти не знаєш, чого хочеш.

- Я люблю тебе, навіть коли ти сам(-а) себе не любиш.