Улюблена страва Франка: Як приготувати засипану капусту

Засипана капуста – це традиційна українська страва, яка готується з квашеної капусти, пшона та сметани. Вона проста у приготуванні та має насичений смак.

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Для більш насиченого смаку можна додати в капусту з пшоном дрібно нарізану зелень. Якщо ви хочете, щоб страва була більш пікантною, додайте до неї трохи часнику або перцю чилі. Засипану капусту можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса або риби. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.

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Інгредієнти

1 кг квашеної капусти

1/2 склянки шліфованого пшона

1 яйце

100 г сметани

3 цибулини

Сіль і перець за смаком

Приготування

Квашену капусту добре промийте та відіжміть. Дрібно нарізайте і варіть у підсоленій воді протягом 15 хвилин. Пшоно засипте окропом і залиште на 15 хвилин. Потім злийте рідину. Збийте яйце з пшоном. Засипте пшоно з яйцем на капусту, що вариться. Не перемішуйте, поки пшоно не розбухне повністю. Цибулю наріжте кубиками і обсмажте на сковороді. Додайте сметану і добре перемішайте. Додайте обсмажену цибулю та сметану до капусти з пшоном. Посоліть і поперчіть за смаком. Варіть ще 10 хвилин до готовності.

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