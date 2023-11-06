Найкращий спосіб: Мірошник розповів як зберігали борошно в давнину

Практично в кожному господарстві знайдеться борошно для випічки, і важливо правильно його зберігати, щоб уникнути вологи, плісняви та жучків.

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У виданні "Главред" вирішили дізнатися, де найкраще зберігати цей продукт. Щоб забезпечити належне зберігання борошна, рекомендується використовувати герметичні контейнери, які запобігають доступу вологи та повітря. Таким чином, можна позбутися негативного впливу вологості на продукт і зберегти його свіжість.

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Існують різні опції для зберігання борошна:

Пластикові або скляні банки: Ці ємності мають герметичні кришки, які допомагають зберегти свіжість продукту. Поліетиленові або нейлонові пакети: Вони можуть бути зав'язані повітронепроникним способом і поміщені в пластикові контейнери для додаткового захисту. Лляні сумки: Вони є відмінним варіантом для довгострокового зберігання. Важливо добре зав'язувати їх, щоб уникнути вологості та втрати свіжості продукту. Пластикові контейнери з герметичними кришками: Ці контейнери часто мають герметичні ущільнювачі, які допомагають підтримувати свіжість борошна.

Крім цього, мірошник Федір Євтушенко підкреслив, що в минулому наші предки зберігали борошно в лляних торбах. Зазвичай ці торби перед використанням мочили в соляному розчині. Проте сьогодні більш нейтральною і практичною опцією є зберігання борошна в скляних посудах.

Таким чином, правильне зберігання борошна в герметичних контейнерах, скляних посудах або лляних торбах допоможе зберегти продукт свіжим і захищеним від негативного впливу навколишнього середовища.

Раніше ми писали про те, як та навіщо потрібно просіювати борошно.

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