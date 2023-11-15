ukr
Русский
Рецепти

Найкращий рецепт: Як приготувати неймовірно смачне та апетитне лечо на зиму

Ігор Романько

Як зробити лечо на зиму

Лечо – це не просто закуска, це традиційна страва, яку можна зробити особливо смачною та неповторною. Якщо ви хочете, щоб ваші сусіди випрошували у вас цей неперевершений рецепт, спробуйте наш варіант лечо з солодким перцем на зиму.

Цей простий рецепт видання УНІАН гарантує смачне і ароматне лечо, яке збережеться на зиму. Вирушайте у кулінарну подорож та пригощайте родину та друзів цією смачною стравою.

Читайте також: Нагадують грибочки: Як законсервувати мариновані кабачки на зиму

Інгредієнти:

  • 2 кг солодкого перцю
  • 1 кг ріпчастої цибулі
  • 2 кг помідорів
  • 150 г рослинної олії
  • 2 ч. л. солі
  • 4 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. чорного перцю горошком
  • 4 шт. духмяного перцю горошком
  • 2 шт. лаврового листа
  • 3 ст. л. 9% оцту

Приготування:

  1. Помідори ретельно вимийте і пропустіть через м'ясорубку або кухонний комбайн.
  2. Ріпчасту цибулю наріжте кільцями, а солодкий перець – соломкою.
  3. Викладіть овочі в томатну масу.
  4. Соліть лечо, додайте цукор, перець і лавровий лист.
  5. Тушкуйте суміш протягом 60 хвилин, після чого додайте оцет, перемішайте.
  6. Розлийте лечо по стерилізованим банкам і закатайте кришками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти