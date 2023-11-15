Найкращий рецепт: Як приготувати неймовірно смачне та апетитне лечо на зиму
Лечо – це не просто закуска, це традиційна страва, яку можна зробити особливо смачною та неповторною. Якщо ви хочете, щоб ваші сусіди випрошували у вас цей неперевершений рецепт, спробуйте наш варіант лечо з солодким перцем на зиму.
Цей простий рецепт видання УНІАН гарантує смачне і ароматне лечо, яке збережеться на зиму. Вирушайте у кулінарну подорож та пригощайте родину та друзів цією смачною стравою.
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Інгредієнти:
- 2 кг солодкого перцю
- 1 кг ріпчастої цибулі
- 2 кг помідорів
- 150 г рослинної олії
- 2 ч. л. солі
- 4 ст. л. цукру
- 1 ч. л. чорного перцю горошком
- 4 шт. духмяного перцю горошком
- 2 шт. лаврового листа
- 3 ст. л. 9% оцту
Приготування:
- Помідори ретельно вимийте і пропустіть через м'ясорубку або кухонний комбайн.
- Ріпчасту цибулю наріжте кільцями, а солодкий перець – соломкою.
- Викладіть овочі в томатну масу.
- Соліть лечо, додайте цукор, перець і лавровий лист.
- Тушкуйте суміш протягом 60 хвилин, після чого додайте оцет, перемішайте.
- Розлийте лечо по стерилізованим банкам і закатайте кришками.
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