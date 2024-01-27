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Найкращі начинки для лаваша: корисні поєднання

Світлана Фус

Найкращі начинки для лаваша: корисні поєднання

БЛОГ

Вибір начинки обмежується лише калорійністю. В іншому ж чим начинити лаваш залежить від індивідуальних смакових уподобань.

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  • Нежирный творог + зелень + чеснок.⁣⁣⠀
  • Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская корчица. ⁣⁣⠀
  • Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, +несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀
  • Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата + свежий огурец + помидор+ болгарский перец.⁣⁣⠀
  • Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⁣⁣⠀
  • Творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⁣⁣⠀

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Вкусной и диетической начинкой для лаваша станут:⁣⁣⠀

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  • вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣⠀
  • нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀
  • йогурты без добавок;⁣⁣⠀
  • обезжиренный творог;⁣⁣⠀
  • жареные грибы;⁣⁣⠀
  • овощи;⁣⁣⠀
  • любая зелень;⁣⁣⠀
  • морепродукты (в том числе морской коктейль);⁣⁣⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов);⁣⁣⠀
  • хумус;⁣⁣⠀
  • маринованный лук;⁣⁣⠀
  • чеснок (немного);⁣⁣⠀

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В качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего пользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.⠀

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Пишите в комментариях, какая ваша самая любимая начинка для лаваша?

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