Найкращі начинки для лаваша: корисні поєднання

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Вибір начинки обмежується лише калорійністю. В іншому ж чим начинити лаваш залежить від індивідуальних смакових уподобань.

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Нежирный творог + зелень + чеснок.⁣⁣⠀

Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская корчица. ⁣⁣⠀

Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, +несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀

Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата + свежий огурец + помидор+ болгарский перец.⁣⁣⠀

Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⁣⁣⠀

Творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⁣⁣⠀

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Вкусной и диетической начинкой для лаваша станут:⁣⁣⠀

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вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣⠀

нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀

йогурты без добавок;⁣⁣⠀

обезжиренный творог;⁣⁣⠀

жареные грибы;⁣⁣⠀

овощи;⁣⁣⠀

любая зелень;⁣⁣⠀

морепродукты (в том числе морской коктейль);⁣⁣⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов);⁣⁣⠀

хумус;⁣⁣⠀

маринованный лук;⁣⁣⠀

чеснок (немного);⁣⁣⠀

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В качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего пользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.⠀

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Пишите в комментариях, какая ваша самая любимая начинка для лаваша?

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