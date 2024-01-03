Найкраще добриво до весни: Як пришвидшити дозрівання компосту
Компост – це цінне органічне добриво, яке можна приготувати самостійно. Однак процес його дозрівання може тривати кілька місяців або навіть років.
Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати компост за 6-12 місяців. Щоб прискорити цей процес, можна скористатися порадами, якими поділились на сайті prostoway.
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- Правильно складайте матеріал. Компостну купу або яму потрібно заповнювати шарами, чергуючи органічні відходи з нейтральними матеріалами, такими як солома, опале листя або земля. Товщина кожного шару повинна бути близько 15-20 см.
- Додайте корисні мікроорганізми. Хробаки, нематоди та інші мікроорганізми прискорюють процес перегнивання органічних речовин. Їх можна додати в компостну купу або яму, використовуючи біопрепарати або просто купивши живих черв'яків.
- Підтримуйте оптимальну температуру. Оптимальна температура для перегнивання органічних речовин становить 25-30 °C. Якщо температура буде нижчою, процес буде відбуватися повільніше.
- Перемішуйте вміст купи або ями. Періодично перемішування вмісту купи або ями забезпечує доступ кисню до органічних речовин, що також сприяє прискоренню процесу перегнивання.
- Захищайте компостну купу або яму від холоду. Восени та взимку компостну купу або яму потрібно вкривати, щоб захистити її від холоду. Якщо температура в купі або ямі опуститься нижче 5 °C, процес перегнивання повністю зупиниться.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.
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