Найкраще добриво до весни: Як пришвидшити дозрівання компосту

Компост – це цінне органічне добриво, яке можна приготувати самостійно. Однак процес його дозрівання може тривати кілька місяців або навіть років.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати компост за 6-12 місяців. Щоб прискорити цей процес, можна скористатися порадами, якими поділились на сайті prostoway.

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Правильно складайте матеріал. Компостну купу або яму потрібно заповнювати шарами, чергуючи органічні відходи з нейтральними матеріалами, такими як солома, опале листя або земля. Товщина кожного шару повинна бути близько 15-20 см.

Додайте корисні мікроорганізми. Хробаки, нематоди та інші мікроорганізми прискорюють процес перегнивання органічних речовин. Їх можна додати в компостну купу або яму, використовуючи біопрепарати або просто купивши живих черв'яків.

Хробаки, нематоди та інші мікроорганізми прискорюють процес перегнивання органічних речовин. Їх можна додати в компостну купу або яму, використовуючи біопрепарати або просто купивши живих черв'яків. Підтримуйте оптимальну температуру. Оптимальна температура для перегнивання органічних речовин становить 25-30 °C. Якщо температура буде нижчою, процес буде відбуватися повільніше.

Перемішуйте вміст купи або ями. Періодично перемішування вмісту купи або ями забезпечує доступ кисню до органічних речовин, що також сприяє прискоренню процесу перегнивання.

Періодично перемішування вмісту купи або ями забезпечує доступ кисню до органічних речовин, що також сприяє прискоренню процесу перегнивання. Захищайте компостну купу або яму від холоду. Восени та взимку компостну купу або яму потрібно вкривати, щоб захистити її від холоду. Якщо температура в купі або ямі опуститься нижче 5 °C, процес перегнивання повністю зупиниться.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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