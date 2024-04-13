Краще за будь яку хімію: навіщо засипати в унітаз сіль з порошком для прання

Хто б подумав, що звичайні кухонні засоби можуть стати вашими союзниками у боротьбі за чистоту та свіжість унітазу? Так, ви не помилилися! Сіль та пральний порошок – ось ваші нові друзі у справі наведення ладу в сантехніці.

Про це пише сайт prostoway. Здивуйтеся, як просто можна підтримувати чистоту та свіжість унітазу за допомогою звичайних кухонних засобів.

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Чим же корисні ці несподівані помічники?

Сіль:

Дезінфікує поверхню унітазу, знищуючи шкідливі мікроби.

Нейтралізує неприємні запахи.

Допомагає усунути засмічення та застої.

Спосіб застосування:

Періодично насипайте в унітаз кілька ложок солі. Залиште без змивання на деякий час. Змийте воду.

Пральний порошок:

Відбілює та очищає поверхню унітазу.

Підсилює дезінфекційний ефект.

Усуває неприємні запахи.

Спосіб застосування:

Всипте в унітаз кілька ложок прального порошку. Залиште на ніч. Зранку змийте воду.

Важливо!

Не використовуйте ці методи занадто часто, щоб не пошкодити емаль унітазу.

Для кращого ефекту можна поєднувати сіль та пральний порошок.

Не забудьте про провітрювання туалетної кімнати після використання цих засобів.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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