Краще ніж магазинний: Як приготувати домашній сир маскарпоне з 2 інгредієнтів

Всі ми любимо сир маскарпоне, але не завжди хочемо йти в магазин, щоб його купити. А ви знали, що його можна дуже легко зробити вдома?

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Спробуйте приготувати маскарпоне вдома – це дуже просто і швидко. Якщо у вас немає марлі, можете використовувати вафельний рушник. Рецептом поділились на каналі anny.cooking.

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Вам знадобиться лише 2 інгредієнти:

Сметана від 20% - 600-700 грамів

Молоко - 150 мл

Приготування:

З'єднайте молоко, сметану, дрібку солі та половину чайної ложки цукру в каструлі. Підігрійте суміш до 60 градусів. Застеліть друшляк марлею або мусліном і поставте його на миску. Вилийте суміш у друшляк і відправте в холодильник на 6 годин. Через 6 годин маскарпоне буде готовий!

Цей сир можна використовувати:

Намазувати на хліб

Додавати в десерти

Використовувати для приготування тирамісу

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