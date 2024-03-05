Зайву вагу можна набрати тільки в певний час доби

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Дослідження вчених з Університету Фліндерса, а також університету Ліверпуля завершилося вердиктом, який вже давно є основним дієтичним принципом у здоровому харчуванні.

У певний час доби (з 16:00) краще не вживати деяких продуктів, щоб уникнути набору зайвих кг, з'ясували фахівці.

Автори нової роботи прийшли до твердження про те, що завдяки специфічній діяльності головного мозку людям здаються шкідливі калорійні закуски привабливішими в другій половині дня. Ось таке "відкриття"!

У цей час, зазвичай, і відбувається переїдання насиченими жирними і солодкими харчовими інгредієнтами, резюмували вчені.

Дослідники запросили для тестування 300 молодих жінок, щоб оцінити їхнє ставлення до їжі в різний час доби. Отримані ними дані свідчили, що в другій половині дня мозок формує особливо тепле ставлення до їжі з віраженнім смаком за рахунок жиру, солі та цукру.

"Люди вважали шкідливу їжу привабливішою в другій половині дня. У цей час вони автоматично думали про шкідливі закуски в позитивнішому ключі, що, в кінцевому рахунку, сприяло посиленню тяги до цих продуктів та їхнього подальшого споживання", - конкретизували автори проекту.

З якої причини в головному мозку у 300 молодих жінок виникали позитивні думки про калорійне-солодке саме в цей час дня?

Я бачу першопричину в психології, а далі підключаються медіатори/гормони та інша біохімія, яка формує подібну харчову поведінку.

І маленький рецепт на доріжку:

у другій половині дня, коли відчуваєте приплив любові до певної їжі, ходіть на тривалі велопрогулянки, в тренажерний зал, в басейн, на побачення...))

Думайте в позитивному ключі про своє тіло, рух, кровообіг - і "запалене" вогнище в головному мозку під назвою "жирне/солодке" значно скоротиться.