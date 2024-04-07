Лінгвісти занепокоєні: незабаром може зникнути одна з тисячолітніх мов

Рідкісна мова, що веде родовід від античної грецької, може зникнути. Науковці б'ють на сполох, оскільки тисячолітня мова ромейка, що використовується в гірських селах Туреччини, може зникнути протягом найближчого часу.

Ромейка – це прямий нащадок елліністичного грецького, яким говорили в античні часи. Її збереження протягом тисячоліть стало справжнім дивом, але зараз мова опинилася на межі зникнення, пише IFLScience.

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Носіями ромейки є лише кілька тисяч людей, які проживають у віддалених селах регіону Трабзон. Мова не має писемності й передається з уст в уста.

Вчені вважають, що ромейка може стати ключем до розуміння розвитку грецької мови протягом століть. Її зникнення стане не лише втратою для лінгвістів, але й для всієї світової культури.

Існують й інші фактори, що загрожують ромейці:

Соціокультурна стигма: турецький націоналізм та ігнорування з боку греків роблять мову менш престижною.

Відсутність освітніх програм: молодше покоління не вивчає ромейку, що ставить під загрозу її передачу наступним поколінням.

Збереження ромейки – це важливе завдання для всієї світової спільноти. "Ми повинні зробити все можливе, щоб ця унікальна мова не зникла з лиця землі", – зауважують науковці.

Нагадаємо, науковці виявили, що у людей виробляється абсолютно новий статевий ген, що може призвести до зникнення чоловіків на Землі.

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