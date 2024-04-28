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Ліниві суши: рецепт, який легко приготувати дома
Рецепт, який легко готується вдома та не займає багато часу.
Інгредієнти:
• Рис відварений — 200 г;
• Рисовий оцет — 1 ст.л;
• Сіль — 0,5 ч.л;
• Цукор — 0,5 ч.л;
• Огірок — 1 шт;
• Лосось с/с — 100 г;
• Крем-сир — 100 г;
• Кунжут чорний — 1 ч.л;
• Імбир маринований і васабі для подачі.
Приготування:
1. Готуємо заправку для рису: змішуємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі.
2. Змішуємо рис, заправку і норі.
3. Нарізаємо рибу та огірок.
4. Формуємо суші за допомогою плівки та формочок для льоду
5. Перевертаємо і готово
Зберігайте та готуйте — це дуже просто!