Ліниві суши: рецепт, який легко приготувати дома

Рецепт, який легко готується вдома та не займає багато часу.

Інгредієнти:

• Рис відварений — 200 г;

• Рисовий оцет — 1 ст.л;

• Сіль — 0,5 ч.л;

• Цукор — 0,5 ч.л;

• Огірок — 1 шт;

• Лосось с/с — 100 г;

• Крем-сир — 100 г;

• Кунжут чорний — 1 ч.л;

• Імбир маринований і васабі для подачі.

Приготування:

1. Готуємо заправку для рису: змішуємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі.

2. Змішуємо рис, заправку і норі.

3. Нарізаємо рибу та огірок.

4. Формуємо суші за допомогою плівки та формочок для льоду

5. Перевертаємо і готово

Зберігайте та готуйте — це дуже просто!