Ліниві голубці у сметанному соусі: рецепт швидкої вечері
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Фарш яловичий - 700г
капуста - 300г
Рис - 150г (сухий)
Цибуля - 1 шт
морква - 1 шт
яйця - 1 шт
сіль, перець за смаком
Соус:
Сметана - 250г
томатна паста - 2 ст.л
вода - 400мл сіль
перець за смаком
Відварюємо рис до готовності.
Капусту дрібно подрібнюємо, дрібно нарізаємо цибулю, а моркву натираємо на крупній тертці. Обсмажуємо цибулю на олії близько хвилини, додаємо моркву і смажимо разом пару хвилин. Потім додаємо капусту, солимо, перчимо і тушкуємо під кришкою до м’якості близько 10 хвилин.
До фаршу додаємо охолоджений рис, підсмажування (не гаряче), яйце, сіль, перець і добре перемішуємо.
Ліпимо ліниві голубці і викладаємо їх у форму. Для соусу змішуємо сметану, томатну пасту, воду, сіль і перець. Заливаємо голубці і прибираємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Під час процесу поливаємо 1-2 рази зверху соусом, щоб вони не підсихали зверху.
Ну а для смачного повітряного пюре до картоплі додаємо масло, гаряче молоко і після пом’яття трохи збиваємо міксером.
Готуємо з любов’ю.