Легкий спосіб збагатити свій весняний раціон корисними речовинами

Пророщений маш.

Зараз багато хто скаржиться на брак овочів та свіжої зелені, при цьому маючи доступ до бобових/злаків, які можна легко пророщувати і тим самим збагачувати свій весняний раціон цінними нутрієнтами.

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Пророщенный маш мой любимчик, так как имеет нежный сладковатый вкус и чем-то напоминает свежий зеленый горошек.

Сырой пророщенный маш намного легче для пищеварения, чем отварные бобовые. Он редко у кого вызывает вздутие, дискомфорт в ЖКТ.

Благодаря проращиванию, маш обогащается витаминами группы В, С, А, Е; становится хорошим источником клетчатки, микроэлементов, фолиевой кислоты. Пророщенный маш – источник легкодоступных аминокислот. По этой причине особенно полезен беременным и кормящим. Проростки смягчают токсикоз, насыщают организм белками, фолатами.

При проращивании:

•количество клетчатки возрастает с 6,9% до 8,9%.

•количество витамина С увеличивается с 6,35 до 42,32 мг/100г.

•суммарное содержание антиоксидантов в процессе прорастания семян этого растения увеличивается в 5,1 раза.

•объем и масса увеличиваются в несколько раз.

Прорастает маш за двое-трое суток, проращивать его очень легко.

Готовые проростки можно есть просто так или в составе салата, посыпать любую термообработанную пищу, добавлять в смузи. Ограничений в дневной порции нет.

Хранить пророщенный маш можно 2-3 дня в холодильнике в контейнере, предварительно просушив от избытка влаги.

Как проращиваю:вначале промываю, затем заливаю маш доверху водой в глубокой тарелке. Так он настаивается 6-8 часов (удобно оставлять на ночь). Далее снова промываю, высыпаю в плоскую посуду и наливаю немного воды так, чтобы она не покрывала полностью зернышко. Через 10-12 часов маш проростает, а воды при этом практически не остается. Снова промываю его проточной водой в дуршлаге. Зеленая шелуха легко слетает при промывании. Вот и все, можно есть.