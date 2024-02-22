Курячі фрикадельки в томатно-сметанному соусі з макаронами

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Курячі фрикадельки в томатно-сметанному соусі з макарошками

Інгредієнти:

Курячий фарш з гомілки та грудки (300 г)

цибуля ріпчаста (1 великий)

помідори (середні 4 шт.) сметана 20% (3 ст.л.)

часник (4 зубчики)

Прованські трави, сіль, перць, зелень.

Топлене масло для смаження (1 ст.л.)

макарошки будь-якої форми (250 г)

Приготування:

1. У курячий фарш додаємо сіль, перець, прованські трави і добре перемішуємо.

Мокрими руками формуємо маленькі фрикадельки.

2. Нагріваємо топлене масло і додаємо дрібно нарізану цибулю.

Обсмажуємо до золотисто-прозорого кольору.

3. Викладаємо фрикадельки на цибулю, накриваємо кришкою і тушкуємо 3-5 хвилин, щоб фарш схопився.

4. Додаємо дрібно нарізаний без шкірки помідор, часник, зелень, сіль, перець та прованські трави. Тушкуємо на середньому вогні під кришкою 7-8 хвилин.

5. Додаємо сметану і перешиваємо.

6. Заздалегідь відварюємо макарони і додаємо до соусу з фрикадельками.

7. Перемішуємо і тушкуємо на повільному вогні 2 хвилини, щоб всі соки ввійшли. Перед подачею посипаємо зеленню та насінням кунжуту. Смачного!