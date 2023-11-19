Купіть дешевше заздалегідь і тримайте до свят: Як прискорити дозрівання ананаса

Раніше ми вже ділились з вами порадами щодо вибору солодких фруктів, тепер прийшов час розповісти вам про простий спосіб прискорити дозрівання ананаса.

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Ананас – це фрукт, дозрівання якого часто важко визначити ззовні. Це може призвести до того, що ви принесете додому ананас, який ще не досяг своєї максимальної солодкості. Спільно з Pixelinform ми розкажемо вам про простий метод, який допоможе прискорити цей процес.

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Якщо ви купили зелений ананас, не варто розчаровуватися або відчувати себе провинною за це. Навіть в такому випадку фрукт можна використовувати, і ми покажемо вам, як зробити його смачнішим швидше.

Вам знадобиться всього лише одна річ – яблуко або банан. Важливо, щоб цей фрукт був повністю дозрілим.

Покладіть ананас разом із стиглим яблуком чи бананом в паперовий пакет. Потім просто закрийте пакет і залиште його на кілька днів при кімнатній температурі. Щоб уникнути нерівномірного дозрівання, зручно час від часу перевертати фрукти у пакеті.

Цей простий лайфхак дозволить вам насолоджуватися солодким ананасом значно швидше, і ви не будите витрачати гроші марно.

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