Культові чоботи-таба повертаються на модні подіуми: стильні образи з ними

Історія культового взуття табі від Martin Margiela почалася 1998 року з появи червоної пари з характерним розділеним носком на подіумі. За даними пошукової системи Lyst, у 2023 році це взуття залишається одним із найбажаніших модних аксесуарів, особливо популярним у холодний сезон серед моделей та знаменитостей.

Образи з чоботами-таба. Джерело: Voque

Статус must-have підтверджують навіть незвичайні історії: наприклад, вірусний тікток-ролик про дівчину, чиї балетки-табі були викрадені хлопцем після знайомства в Tinder, зібрав мільйони переглядів. Резонанс був таким значним, що викрадач повернув взуття власниці. Про це пише voque.

Образи з чоботами-таба. Джерело: Voque

Успіх табі підкріплюється загальною популярністю Maison Margiela, чиї покази перетворюються на справжні мистецькі події. Останнє шоу весна-літо 2024, що поєднало декаданс, надмірність і мелодраму, стало одним з найобговорюваніших у соціальних мережах.

Образи з чоботами-таба. Джерело: Voque

Читайте також: Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Серед прихильників бренду – численні зірки, включаючи Дуа Ліпу та Кайлі Дженнер. Особливо популярними цього сезону стали високі чоботи-табі, які стритстайл-блогери та селебріті вміло поєднують як з елегантними спідницями-колонами, так і з casual-образами, що включають оверсайз-сорочки та бермуди.

Образи з чоботами-таба. Джерело: Voque

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!