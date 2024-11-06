Культові чоботи-таба повертаються на модні подіуми: стильні образи з ними
Історія культового взуття табі від Martin Margiela почалася 1998 року з появи червоної пари з характерним розділеним носком на подіумі. За даними пошукової системи Lyst, у 2023 році це взуття залишається одним із найбажаніших модних аксесуарів, особливо популярним у холодний сезон серед моделей та знаменитостей.
Статус must-have підтверджують навіть незвичайні історії: наприклад, вірусний тікток-ролик про дівчину, чиї балетки-табі були викрадені хлопцем після знайомства в Tinder, зібрав мільйони переглядів. Резонанс був таким значним, що викрадач повернув взуття власниці. Про це пише voque.
Успіх табі підкріплюється загальною популярністю Maison Margiela, чиї покази перетворюються на справжні мистецькі події. Останнє шоу весна-літо 2024, що поєднало декаданс, надмірність і мелодраму, стало одним з найобговорюваніших у соціальних мережах.
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Серед прихильників бренду – численні зірки, включаючи Дуа Ліпу та Кайлі Дженнер. Особливо популярними цього сезону стали високі чоботи-табі, які стритстайл-блогери та селебріті вміло поєднують як з елегантними спідницями-колонами, так і з casual-образами, що включають оверсайз-сорочки та бермуди.
Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.
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