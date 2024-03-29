Хто такий хейтер і який гормон його стимулює

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А ви знали, що під час пандемії COVID-19 загалом побільшало хейтерів? Пандемія привела до соціальних мереж ще більше користувачів. В умовах локдаунів екрани смартфонів стали вікнами у світ для мільйонів людей. Фахівці, які займаються аналітикою даних, підрахували, що в першу хвилю пандемії використання соціальних мереж зросло більш ніж на 60%.

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Чувство одиночества, сокращение или потеря дохода, общий спад активности привели к шокирующим уровням депрессии. Исследователи Бостонского университета выяснили, что в начале пандемии эти показатели выросли втрое.

В итоге, подавленные люди, лишенные опоры и источников для синтеза гормонов удовольствия, но с большим количеством свободного времени, стали активнее ненавидеть в сети. Что и говорить, про военное время..

С физиологической точки зрения хейт — это страсть, вызывающая в мозге гормонзависимые реакции.

Закинул хейтерский коммент (нажал педальку) – получи долгожданное вознаграждение, в виде порции гормонов удовольствия.

К слову, конструктивная критика не имеет никакого отношения к хейту, так как не несет в себе эмоционального фона и гормональной зависимости.

Наркотик хейтеров – дофамин, который они выбрали синтезировать путем хейта.

Можно было бы выбрать любой другой источник для синтеза гормонов удовольствия: достигаторство в профессиональном развитии, освоение нового хобби, чтение книги, изучение кулинарного мастерства и др.

Но написать негативный комментарий и получить за это быстрый дофамин – легче, проще.

Так, человек начинает получать удовольствие не просто от негативных новостей, но идет дальше - кайфует от возможности портить настроение другим.

Но давайте рассмотрим, какой человек может быть хейтером. Ведь не каждый идет хейтить в комментарии, для этого надо иметь своеобразную предрасположенность.

Хейтер – зачастую человек закомплексованный.

Сознательно или подсознательно он считает себя неполноценным, не способным на какие-то поступки, чем-то обделенным. Вместо того чтобы бороться с жизненными обстоятельствами и добиваться своих жизненных целей, хейтер начинает ненавидеть тех, кто к таким результатам уже пришел.

Публично ненавидеть и бонусом получать гормональное вознаграждение.

Люди, которые довольны собой и своей жизнью, редко когда становятся хейтерами. Обычно это люди, которые перенаправляют свои личные фрустрации на окружающих, стремясь хоть как-то облегчить своё состояние.

Хейтер – это неуверенный и трусливый человек.

Он не чувствует ответственности за свои слова в интернете, особенно если пишет с фейковой страницы или анонимно. Хейтер никогда не будет оставлять свой комментарий там, где за свои слова придется по-настоящему ответить.

Хейтеры любят слабых, уязвимых и беззащитных.

Хейтеры с особым усердием принимаются генерировать дофамин, когда их объект эмоциональной привязки начинает перед ними оправдываться. И чем больше человек реагирует на хейт, тем больше гормональных бонусов получает победитель. И наоборот, хейтер теряет свою жертву и замолкает, когда не получает отклик в виде эмоций разочарования.

Подписавшись на блогера-потенциальную жертву наблюдая за ним каждый день, хейтер формирует у себя гормональную привязанность. Нащупав повод, хейтер начинает с азартом строчить слова ненависти (генерировать свои гормоны удовольствия) и выбираться из дофаминовой ямы.

Таким образом соцсети превратили телефон в карманную станцию для генерации дешевого и неэтичного дофамина.