Хто з літніх українців не зможе отримати доплату до пенсії за віком

Важлива новина для пенсіонерів. З 1 січня 2024 року в Україні ввели нові правила нарахування пенсій. Зміни торкнулися, зокрема, і доплат до пенсії за віком.

Ці доплати не сумуються. Тобто, коли пенсіонер досягає наступного вікового порогу, розмір доплати просто збільшується до наступної встановленої суми. Про це пише 24tv.ua.

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Скільки доплачують?

70-74 роки: +300 грн щомісяця

+300 грн щомісяця 75-79 років: +456 грн щомісяця

+456 грн щомісяця 80 років і більше: +570 грн щомісяця

Хто не отримає доплату?

Пенсіонери, чия загальна пенсія, з урахуванням всіх надбавок, перевищує 10 340 гривень.

Як отримати доплату за віком?

Вам не потрібно нічого робити - доплата нараховується автоматично.

Інші доплати до пенсії

Доплата за інвалідністю: розмір залежить від групи інвалідності.

розмір залежить від групи інвалідності. Доплата за доглядом за інвалідом: 1046,50 грн на одного непрацездатного члена сім'ї.

1046,50 грн на одного непрацездатного члена сім'ї. Доплата за станом здоров'я: 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (944 грн на грудень 2024 року).

40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (944 грн на грудень 2024 року). Інші доплати: за вислугу років, за роботу в шкідливих умовах, за особливі заслуги тощо.

Як дізнатися більше?

Детальніше про пенсії в Україні читайте на сайті Пенсійного фонду України: https://www.pfu.gov.ua/

https://www.pfu.gov.ua/ Гаряча лінія ПФУ: 0800-500-571

Ви маєте право на всі передбачені законодавством доплати до пенсії. Не соромтеся звертатися за консультацією

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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