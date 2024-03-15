Щури-наркомани тероризують поліцейських у США

Штаб-квартира поліцейського управління у Новому Орлеані стала не лише прихистком для правоохоронців, а й місцем, де шкідливі гризуни-наркомани ласують марихуаною.

Відео дня

Згідно з повідомленням CBS News, глава поліції Енн Кіркпатрік розповіла, що щурі "всі під кайфом", що стало серйозною проблемою для поліцейських.

Також читайте: Вперше на камеру потрапив рідкісний гігантський щур, який мешкає на деревах (фото)

Гризуни та таргани стали не лише тероризувати співробітників, але й негативно впливають на їхнє здоров'я та робочу ефективність. Зокрема, приходячи на роботу, поліцейські зустрічаються з неприємностями – щури бігають по столах та шафках.

У відповідь на цю проблему місцева рада затвердила плани орендувати нову будівлю для поліції. Це може коштувати більше, ніж 670 тисяч доларів на рік, але це вартість захищеного та безпечного робочого середовища. Іншими словами, поліцейські можуть відділитися від своїх "наркоманських" колег ще до літа.

Нагадаємо, у звичайно рибальському містечку Карумба, розташованому на крайньому півночі Квінсленда в Австралії, спалахнула епідемія щурів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!