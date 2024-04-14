Крупник: страва, яка стане вашою улюбленою

Страва, до якої спочатку ставишся скептично, але спробувавши вона стає постійним "гостем" на вашій кухні.

Крупник можна приготувати будь з чим: солодкий або ж солоний.

Показую рецепт з кисломолочним сиром та курагою.

Інгредієнти:

Булгур відварений - 300 г

Сир кисломолочний - 200 г

Яйця - 3 шт

Курага - 40 г

Цукор - неповна ложка

Масло - 5 г для змащування форми

Приготування:

Взбийте яйця з цукром, додайте до суміші охолоджений варений булгур

Додайте кисломолочний сир та перемішайте.

Подрібніть курагу та додайте до суміші, ретельно все перемішайте.

Відправляйте в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хв.

Крупник готовий.

Ви можете використовувти будь яку кашу, досить незвично смакує з гречаною.

Залишок крупника можна поділити на порції та заморозити.

Після розморожування достатньо розігріти його декілька хвилин в духовці і смакувати він буде як свіжий.