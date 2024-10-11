Кросівки, чоботи і не лише: яке взуття варто купити цієї осені

Осінній сезон розкриває перед нами свою барвисту палітру, спонукаючи оновити гардероб відповідно до нових тенденцій. Особливу увагу варто приділити взуттю, яке не лише забезпечує комфорт, але й виражає вашу особистість. Які ж тренди варто взяти до уваги цієї осені? Про це пише Радіотрек.

Елегантні чоботи по коліно

Чоботи, що сягають коліна, знову на піку популярності. Цього сезону варто звернути увагу на моделі з матової шкіри або м'якої замші, які чудово доповнять сукні та спідниці. Такі чоботи надають вишуканості навіть простому образу. Для сміливих експериментаторів рекомендуємо звернути увагу на моделі з оригінальними підборами або яскравими деталями.

Трендове взуття - 2024. Джерело: Instagram

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Кросівки для щоденного комфорту

Спортивне взуття давно вийшло за межі тренувальних залів. Осінь 2024 пропонує широкий вибір - від лаконічних білих до яскравих моделей із цікавими принтами. Їх можна вдало поєднувати як із традиційними джинсами, так і з брюками вільного крою, створюючи стильний та зручний ансамбль.

Трендове взуття - 2024. Джерело: Instagram

Мокасини - незмінна класика

Виберіть моделі з натуральної шкіри або якісного текстилю, які легко комбінуються з різними елементами вашого гардеробу. Мокасини однаково добре виглядають як у діловому, так і в повсякденному стилі.

Трендове взуття - 2024. Джерело: Instagram

Грубі черевики

Для цінителів комфорту та стилю. Вони ідеально підходять для щоденного використання, у тому числі й для роботи. Зверніть увагу на моделі з цікавою текстурою або незвичайними застібками — це додасть вашому образу особливого шарму.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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