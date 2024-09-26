Фарба не знадобиться: маленька жіноча хитрість, яка допоможе назавжди забути про сивину

Більшість жінок не в захваті від появи сивих пасом на голові, тому шукають різні методи, щоб їх замаскувати – використовують фарбу для волосся, змінюють зачіску або застосовують тонувальні засоби. Але як бути, коли фарбування не є доступним, а нова стрижка не дає бажаного ефекту?

У таких випадках можна вдатися до безпечних засобів, які здатні приховати сиве волосся, не завдаючи шкоди й залишаючись при цьому доступними за ціною. Команда UApirtal спільно з ТСН розповідають, як назавжди позбутися сивини без фарбування.

Читайте також: Стиліст показав найвдаліші зачіски для жінок 50+

Чорний чай

Цей засіб є одним із найефективніших варіантів для усунення сивини без використання фарб. Для приготування тонера вам знадобляться чорний чай, листя розмарину та орегано. Він не тільки приховає сивину, а й зміцнить ваше волосся. Візьміть кілька листків розмарину і орегано разом з п’ятьма чайними ложками чорного чаю без добавок. Залийте цю суміш окропом і дайте їй настоюватися поки рідина не охолоне до комфортної температури. Нанесіть приготований засіб на волосся, обгорніть голову харчовою плівкою і рушником і залиште на годину. Після цього помийте голову, як звичайно. Рекомендується проводити цю процедуру раз на тиждень, і вам не доведеться фарбувати волосся, адже ці натуральні інгредієнти містять пігменти, які ефективно маскують сивину, не гірше за професійні засоби. Крім того, вони надають волоссю здоровий блиск і зміцнюють його.

Шавлія

Настій шавлії – це один із найефективніших способів усунення сивини без фарбування. Перед застосуванням варто нанести невелику кількість засобу на шкіру руки, щоб перевірити можливу алергію. Якщо алергічних реакцій не виникло, настій можна використовувати. Для його приготування візьміть десять листочків шавлії та залийте їх окропом, дайте настоятися протягом 5-10 хвилин. Потім ополосніть чисте волосся настоєм і висушіть звичним способом. Щоб сивина більше не турбувала, рекомендується проводити цю процедуру двічі на тиждень. Вже через тиждень ви помітите як сиві волосини набудуть темнішого відтінку.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!