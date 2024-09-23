Підступна головоломка: спробуйте знайти вівцю серед собак за 7 секунд

Візуальні головоломки та загадки для дітей і дорослих можуть бути не тільки цікавити, а й корисними, адже вони сприяють розвитку як уваги, так і логічного мислення.

Команда UAportal спільно з УНІАН підготували для вас нове завдання – серед численної кількості собак необхідно знайти вівцю. На це дається лише 7 секунд. Це хитра головоломка, з якою впоратися вчасно може далеко не кожен.

Перш ніж почати пошуки важливо розуміти, що собаки та вівця можуть мати схожі риси, а потім згадати особливість, яка допоможе миттєво розпізнати вівцю серед собак. Мислячи таким чином, можна значно підвищити шанси на успіх.

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Спробуйте розшукати вівцю на оптичній загадці. Джерело: УНІАН

"Хитрість" полягає в тому, що і собаки, і вівця на картинці мають кучеряву шерсть. Швидко відрізнити вівцю від собак можна було завдяки формі її носа. Вівця знаходилася в нижній частині зображення.

Вівцю було ''заховано'' внизу оптичної загадки. Джерело: УНІАН

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