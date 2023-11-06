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Косметологи відповіли, які косметичні засоби краще діють на вологій шкірі

Ціхоцька Марія

Косметологи відповіли, які косметичні засоби краще діють на вологій шкірі

Правильний догляд за шкірою завжди починається з вмивання та обов'язкового витирання обличчя паперовим рушником. Проте, деякі засоби для догляду за шкірою найкраще наносити на трохи вологу шкіру, що підсилить їхню ефективність, повідомляє Ukr.Media.

Є продукти для обличчя, які рекомендується наносити лише на суху шкіру. Наприклад, при використанні ретинолу, слід зачекати 15-20 хвилин після вмивання, щоб волога не заважала дії цього компонента.

З іншого боку, існують засоби, які краще проявляють себе, коли наносяться на вологу шкіру. Наприклад засоби з гіалуроновою кислотою варто наносити на вологу шкіру, тоді молекули гіалурону краще зберігатимуть вологу і забезпечать більш помітний зволожувальний ефект.

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Продукти з вітаміном С, який є водорозчинним вітаміном, краще взаємодіють з вологою, ніж з сухою шкірою. Протягом дня варто обов’язково користуватись SPF-кремами, щоб вітамін С покращував стан шкіри і залишався захищеним від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання.

Засоби з ніацинамідом, який є вітаміном В3, проникають у глибші шари шкіри, коли вона волога. Варто зазначити, що всі вітаміни з групи В є водорозчинними, і тому їх часто додають до складу тоніків.

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