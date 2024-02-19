Кому потрібно обмежувати споживання зелені

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Листова зелень та деякі інші рослини - надзвичайно корисні для здоров’я, водночас вони містять антипоживну речовину під назвою оксалат (щавлева кислота). Для більшості людей оксалат не шкідливий, але разом із іншими факторами у певних випадках він підвищує ризик утворення каменів у нирках.

ЩО ТАКЕ ОКСАЛАТ

Щавлева кислота — це органічна сполука, яка міститься в багатьох рослинах, включаючи листову зелень, овочі, фрукти, какао, горіхи та насіння. Кислота зазвичай зв’язується з мінералами, утворюючи оксалати. Терміни "щавлева кислота" і "оксалат" використовуються як синоніми. Організм здатен виробляти оксалат самостійно або отримувати його з їжі. Вітамін С також може перетворюватися на оксалат під час метаболізму.

Після споживання продуктів з щавлевою кислотою, відбувається зв’язування з мінералами, утворюючи сполуки, включаючи оксалат кальцію та оксалат заліза. Здебільшого це відбувається в товстій кишці, але також може мати місце в нирках та інших частинах сечовивідних шляхів. У більшості людей ці сполуки надалі виводяться з калом або сечею. Однак у чутливих до цієї речовини людей харчування з високим вмістом оксалатів пов’язують із підвищеним ризиком утворення каменів у нирках та інших проблем зі здоров’ям.

ЗМЕНШУЄ ЗАСВОЄННЯ МІНЕРАЛІВ

Оксалат в кишечнику зв’язується з мінералами та перешкоджає їх засвоєнню організмом. Наприклад, шпинат має одночасно високий вміст кальцію та оксалату, що перешкоджає засвоєнню значної кількості кальцію з цього овочу.

Одночасне споживання клітковини та оксалату може ще більше перешкоджати засвоєнню поживних речовин. Важливо пам’ятати, що лише деякі мінерали в їжі зв’язуються з оксалатом. Якщо молоко та шпинат споживати разом, засвоєння кальцію зі шпинату знижується, але це не впливає на абсорбцію кальцію з молока.

СПРИЯЄ УТВОРЕННЮ КАМЕНІВ У НИРКАХ

У нормі кальцій та невелика кількість оксалату присутні в сечовивідних шляхах одночасно, але вони залишаються розчиненими і не викликають проблем. Однак іноді вони зв'язуються, утворюючи кристали. У деяких людей ці кристали можуть призвести до утворення каменів, особливо коли рівень оксалату високий, а об’єм сечі невеликий. Маленькі камені часто не викликають жодних проблем. Але великі камені можуть спричиняти сильний біль, нудоту та кров у сечі, коли вони просуваються сечовивідними шляхами.

Приблизно 80% каменів у нирках складається з оксалату кальцію. З цієї причини людям, які мали один епізод каменів у нирках, традиційно радили мінімізувати споживання продуктів з високим вмістом оксалату.

Сьогодні загальне обмеження оксалатів більше не рекомендується для всіх людей із каменями в нирках. Це пояснюється тим, що половина оксалату в сечі виробляється організмом, а не засвоюється з їжі.

Більшість урологів призначають сувору дієту з низьким вмістом оксалатів (менш як 100 міліграмів на день) лише для пацієнтів, які мають високий рівень оксалатів у сечі. Тому важливо час від часу проходити тестування, щоб з’ясувати, наскільки необхідні обмеження.

МІФИ ПРО ОКСАЛАТИ

Існує думка, що високе споживання оксалатів може бути пов’язане з розвитком аутизму. А також з вульводинією, що характеризується хронічним вагінальним болем незрозумілого походження. Виходячи з результатів дослідження, науковці вважають, що жоден із цих станів не спровокований оксалатами у харчуванні. Однак у дослідженні 1997 року, коли 59 жінок з вульводинією лікували дієтою з низьким вмістом оксалатів і добавками кальцію, майже чверть відчули покращення симптомів. Автори цього дослідження прийшли до висновку, що оксалати у харчуванні можуть погіршити стан, але не викликати його.

ПРОДУКТИ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ОКСАЛАТІВ

Прихильники дієт з низьким вмістом оксалатів кажуть, що людям краще не вживати продукти, багаті оксалатами, оскільки вони можуть мати негативний вплив на здоров’я. Однак це не так. Більшість з цих продуктів здорові, містять важливі антиоксиданти, клітковину та інші поживні речовини. Тому для більшості людей не варто повністю припиняти вживання їжі з високим вмістом оксалатів.

Оксалати містяться майже в усіх рослинах, однак в різній кількості. Їжа тваринного походження містить лише сліди оксалатів.

До продуктів з високим вмістом оксалату (більш як 50 мг на 100-грамову порцію) належать: ревінь, шпинат, буряк та його зелень, мангольд, какао-порошок, батат, арахіс, зелень ріпи, карамбола. У невеликих кількостях вони відповідно містять мало оксалатів.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЗАСВОЄННЯ ОКСАЛАТУ

Деякі оксалати, які споживаються з їжею, розщеплюються бактеріями у кишечнику, перш ніж вони зможуть зв’язатися з мінералами. Одна з цих бактерій, Oxalobacter formigenes, фактично використовує оксалат як джерело енергії. Це значно зменшує кількість оксалатів, які поглинає організм. Доведено, що антибіотики зменшують кількість колоній O. formigenes, тому у людей, які їх приймають, у кишківнику менше цих бактерій.

Результати досліджень показали, що люди із запальними захворюваннями кишечника мають підвищений ризик розвитку каменів у нирках. Частково це пов’язано з тим, що вони не в змозі регулювати кількість оксалатів, які засвоюються.

Підвищені рівні оксалатів були виявлені в сечі людей, які перенесли операцію зі шлункового шунтування або інші операції, що змінюють функцію кишечника. Це свідчить про те, що люди, які приймали антибіотики або мають кишкову дисфункцію, можуть отримати більше користі від дієти з низьким вмістом оксалатів.

ЯК ДОТРИМУВАТИСЯ ДІЄТИ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ОКСАЛАТІВ

При каменях в нирках рекомендують харчування з низьким вмістом оксалату.

Обмежте оксалати до 50 мг на день. Вибирайте різноманітні багаті на поживні речовини продукти тваринного та рослинного походження з дуже низьким вмістом оксалату.

Відваріть овочі, багаті оксалатами. Відварювання овочів зменшує вміст оксалатів на 30-87%, залежно від овочу.

Пийте багато води, мінімум 2 літри щодня. При каменях в нирках рекомендують вживати стільки рідини, щоб утворювалося щонайменше 2,5 літра сечі на день.

Отримуйте достатню кількість кальцію. Кальцій зв’язується з оксалатом у кишечнику та зменшує його кількість, яку поглинає організм. Намагайтеся отримувати 800–1200 мг кальцію на день. До продуктів з високим вмістом кальцію та низьким вмістом оксалату належать: сир, йогурт, рибні консерви з кістками.

Людям, схильним до утворення каменів у нирках, може бути корисна дієта з низьким вмістом оксалатів. Однак здоровим людям не потрібно уникати корисних продуктів лише тому, що в них чимало оксалатів.