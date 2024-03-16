Кому категорично заборонено вживання олії натще: призведе до госпіталізації
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Серед порад правильного харчування часто можна зустріти рекомендації: пити натще лляне, конопляне та інші олії холодного віджиму. такі рекомендації не невинні і підходять не всім. Олія - це жир, який натще стимулює потужний викид жовчі. Такий сильний, що можуть загостритися такі захворювання, як гастрит або панкреатит.
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Не подходит данная рекомендация:
•при наличии эрозивного гастрита и язвенной болезни.
•при наличии хронического панкреатита в ст. обострения.
•при выраженных застойных явлениях в желчевыделительной системе.
•при наличии серьезной паразитарной инфекции.
•при желчнокаменной болезни.
То есть в самых серьёзных случаях приём масла натощак может обернуться госпитализацией и хирургическим вмешательством. из самого безобидного - тошнота, возможна рвота жёлчью, воспаление слизистых #жкт.
Данная процедура подходит всем, кто не имеет острых воспалительных заболеваний #жкт и у кого #жвс уже была очищена ранее более щадящим желчегонным курсом (травяные настои, желчегонные травяные препараты). В таком случае в ответ на приём масла будет выделяться умеренное количество малотоксичной жёлчи, которая будет попадать исключительно в 12-перстную кишку, а не забрасываться в желудок или в проток к поджелудочной железе.
Приём масла натощак без предварительного УЗИ опасен.
В таком случае безопаснее, но также полезно, добавлять растительные масла в тёплые завтраки, напр. в кашу.
Если #жкт не воспалён, а желчевыводящая система предварительно была подготовлена желчегонными травяными курсами, то приём масла натощак будет лишь умножать пользу и всецело оздоравливать организм.
Масло стимулирует своевременный и полноценный выброс ночной жёлчи из пузыря в тонкий кишечник, помогает обеззараживать кишечник содержимое, а также повышает активность кишечника и гарантирует своевременный утренний стул.
Тёплая жидкость (напр. вода с лимоном или желчегонный чай) всегда пьётся до приема масла.
После приема масла пить воду и другие напитки нежелательно, во избежание появления тошноты. временной промежуток между приемом утренних напитков и масла - минимум 15 мин., между приемом масла и завтрака - минимум 15 мин.
А у вас есть опыт приёма масла натощак?