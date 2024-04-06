Кокосові сирники в духовці

Інгредієнти:

яйця — 2 шт

сир кисломолочний 5-9% — 500 г

цукор або цукрозамінник — 20 г

манна крупа — 50 г

кокосова стружка — 60 г

оливкова олія — 5 мл

Приготування:

Спочатку необхідно збити міксером яйця з цукром до стану щільної піни. Після цього потрібно додати сир і кілька крапель оливкової олії та продовжити збивати суміш.

Далі додаємо манну крупу та кокосову стружку та продовжуємо збивати.

Після цього можна починати формувати сирники та викладати їх на дощечку, вкриту пергаментним папером так, щоб вони не торкалися один одного. Дайте сирникам повністю замерзнути, а після цього помістіть в герметичну ємність для зберігання.

Якщо готуєте сирники одразу - помістіть їх в розігріту до 160 градусів духовку, якщо готуєте заморожені сирники - розігрівайте духовку до 180 градусів.

Також дані сирники ви можете готувати та зберігати в формах для кексів