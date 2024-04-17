Коли Вербна неділя в Україні: традиції та прикмети свята

У 2024 році православні святкуватимуть Великдень 5 травня. Тож Вербна неділя припаде на 28 квітня.

Цей день є останньою неділею Великого посту перед Великоднем і має велике духовне значення для християн.

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Вербна неділя є святом Входу Господнього до Єрусалиму, яке сповіщає про завершення підготовки до великого християнського свята - Воскресіння Христового. Віряни згадують подію, коли Ісус Христос, за євангельськими оповіданнями, в'їхав до Єрусалиму на ослах, а люди зустріли Його пальмовими гілками та радісними кличами.

Традиції Вербної неділі включають освячення вербових гілок, які стають символом перемоги і воскресіння, а також світанкові богослужіння та урочисті процесії в церквах. Віряни приносять додому освячені гілки верби, вважаючи, що вони здатні охороняти будинок від лиха.

За обрядами, в цей день не рекомендується виконувати важку фізичну працю, сваритися або думати про погане. Також варто пам'ятати про те, що великопісний режим харчування включає рибу, а отже, у Вербну неділю вона може бути додана до страв.

Прикмети на цей день традиційно пов'язані з погодою та врожаєм: ясна та тепла погода обіцяє добрий урожай, а вирощена верба може приносити добробут та достаток у домі.

Після свята, старі вербові гілки не викидаються, а зберігаються або кидаються у водойму, вірячи в їхню здатність оберігати від лиха.

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