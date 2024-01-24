Коли варто перестати користуватись бальзамом для губ: буде лише шкодити

Взимку губи особливо потребують догляду. Сухий холодний вітер, мороз, перепади температур можуть швидко зробити їх потрісканими та почервонілими.

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Звичайно, перше, що спадає на думку в таких випадках, — це використовувати бальзам для губ. Однак, як показують дослідження, у деяких випадках бальзам може навіть погіршити ситуацію. Про це пише glavred.

Шкіра на губах значно тонша, ніж на інших ділянках тіла, і має меншу кількість сальних залоз. Це означає, що вона більш чутлива до впливу зовнішніх факторів і швидше втрачає вологу. Щоб захистити губи від пересихання, важливо використовувати бальзам, який містить як зволожувальні, так і оклюзійні інгредієнти.

Зволожувальні компоненти, такі як гіалуронова кислота та гліцерин, допомагають притягувати та утримувати вологу в шкірі. Оклюзійні компоненти, такі як вазелін, бджолиний віск, олія ши та кокосова олія, утворюють на поверхні шкіри захисний шар, який перешкоджає випаровуванню вологи.

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Якщо ви користуєтеся бальзамом, а губи все одно тріскаються, можливо, причина в тому, що бальзам не містить достатньої кількості оклюзійних компонентів. У цьому випадку варто спробувати інший бальзам, в складі якого є такі інгредієнти, як вазелін, бджолиний віск, олія ши або кокосова олія.

Ще одна причина, через яку губи можуть тріскатися, — це омертвілі клітини шкіри, які закупорюють пори та перешкоджають проникненню поживних речовин. У цьому випадку допоможе пілінг для губ. Ви можете купити готовий скраб для губ або приготувати його вдома самостійно. Для цього змішайте в рівних пропорціях морську сіль, цукор і олію.

Нагадаємо, ми вже писали, як вибрати якісний бальзам для губ.

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