Коли варто бити на сполох: лікар розповів, яка денна норма випадіння волосся

Втрата волосся є звичайним явищем у процесі їх росту. Розуміння добової норми випадіння волосин дозволяє виявити потенційні відхилення.

Лікар швидкої допомоги Джо у своєму TikTok роз’яснює, скільки волосся втрачати щодня є нормою та в який момент слід звернутися за консультацією до спеціаліста. Про це пише ТСН.

Лікар каже, що втрата від 50 до 100 волосинок щодня – це норма, яка є частиною природного циклу його росту, що включає сам ріст, спокій та випадіння.

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Але якщо ви втрачаєте понад 200 волосинок на день, це може бути тривожним дзвіночком про проблеми зі здоров'ям волосся чи шкіри голови.

Існує безліч причин, через які може відбуватися інтенсивне випадіння, включаючи емоційний дисбаланс, захворювання шкіри голови, неправильне харчування, а також зміни гормонального фону.

Знання того, яке має бути нормальне випадіння волосся – це ключ до здоров’я вашої шевелюри та шкіри голови. Тож слідкуйте за своїм волоссям і не зволікайте з візитом до дерматолога, якщо помітите тривожні зміни.

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