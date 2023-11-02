Коли збирати калину та як приготувати з неї корисний сироп на зиму

Калина – це дуже корисна ягода, і важливо знати, як її правильно зібрати і зберегти. Один з найбільш вдалих способів зберігання калини на зиму – це приготування сиропу, в якому збережуться всі корисні вітаміни.

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Ягоди калини краще збирати після перших морозів, оскільки вони можуть бути гіркими, якщо збирати їх раніше, пише Белновости. Цей сироп не вимагає варіння або консервації, але його потрібно зберігати в холодильнику або іншому прохолодному місці. Його можна вживати (після консультації з лікарем) разом із теплою водою або додавати до чаю.

Інгредієнти:

Ягоди калини - 1 кг

Цукор - 1 кг

Приготування:

Ягоди зі свого саду переберіть, і не промивайте їх. Розкладіть ягоди у чисту посудину, посипте цукром зверху і залиште на добу при кімнатній температурі. Після 24 годин розімніть ягоди ложкою або іншим чистим і стерильним предметом (не використовуйте блендер). Розлийте готовий сироп в заздалегідь стерилізовані банки і залиште протягом 3-4 тижнів. Після цього процідіть сироп, стисніть ягоди через марлю, закрийте сироп кришками і зберігайте його в холодильнику.

Раніше ми писали про те, як приготувати калину з цукром на зиму.

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