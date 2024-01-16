Коли занадто холодно для прогулянок: застереження для собачників

Зима в Україні вже в розпалі, і власники собак повинні бути обережні, виводячи своїх вихованців на прогулянки в холодну погоду.

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За словами експертів, занадто холодно, щоб вигулювати собаку, якщо температура опускається нижче -9°C. Втім, конкретні рекомендації залежать від розміру собаки та густоти її шерсті, пише CountryLiving.

Короткошерстим собакам аже холодно гуляти при температурі нижче -4°C. Собаки з довгою шерстю можуть витримувати трохи нижчі температури, до -9°C.

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Малині та середнім породам собак важко витримувати температуру нижче -4°C, тому їх слід тримати вдома. Більші собаки повинні мати можливість гуляти протягом пів години при -6 градусах.

Якщо температура опускається нижче нуля градусів, на маленьких собак також слід надіти светр або пальто, щоб вони були у теплі. Ви також можете спробувати пару зимових черевиків для собак, щоб зберегти їхні ноги від морозу. Крім того, прогулянки слід обмежити приблизно 15-20 хвилинами, щоб вони не замерзли.

Важливо також враховувати породу собаки. Так, собаки з коротким носом, такі як бульдоги та мопси, більш схильні до переохолодження.

Як зрозуміти, що собаці холодно?

Собаки тремтять, коли їм холодно. Їхні вуха також можуть бути холодними на дотик. Деякі собаки будуть виглядати скутими в рухах, коли вони починають відчувати млявість і можуть навіть відчувати труднощі при ходьбі.

У екстремальних випадках у собак може розвинутися гіпотермія, якщо вони занадто довго перебувають під дією екстремальних температур. У собаки різко впаде температура тіла, уповільниться дихання, вона потенційно перестане реагувати та втратить свідомість.

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Чи можна вигулювати цуценя, коли холодно?

Вік – не єдиний фактор, який слід враховувати, виводячи собаку на зимову прогулянку. Захворювання та рівень жиру також впливають на те, чи занадто холодно.

Вам потрібно бути обережнішими з дуже молодими собаками, які прийшли до нового дому у віці 8-9 тижнів, а також зі старшими собаками. У них, як правило, нижчий рівень жиру в організмі, і їм важко регулювати температуру тіла так само як і молодим дорослим собакам.

Собаки віком старше 8 років мають 80% шансів на артрит, і подібні стани погіршуються, коли їм холодно. Існують також проблеми зі здоров’ям, які потрібно враховувати, наприклад діабет, серцева недостатність і захворювання нирок. Ці захворювання піддають собак вищому ризику, тому власникам потрібно буде бути особливо обережними в холодні місяці.

Чи можна вигулювати собаку, коли йде сніг чи дощ?

Ветеринар PDSA Лінн Джеймс також сказала, що власникам собак не слід уникати вигулу своїх домашніх тварин під час дощу або снігу взимку.

Вона сказала: "Стережіться вологої погоди – намокання збільшить ризик застуди вашої собаки. Якщо ви помітили, що ваша тварина тремтить або вона, здається, бореться з холодом, негайно перенесіть її в тепло."

Важливо пам'ятати, що собаки - такі ж індивідуальності, як і люди, і їх потреби можуть різнитися. Слідкуйте за своєю собакою і звертайте увагу на їхні сигнали, щоб дізнатися, чи їм холодно.

І, нарешті, не забувайте бавитися зі своїм собакою в приміщенні, коли погода занадто холодна для довгих прогулянок.

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