Коли сіяти зелений горошок у квітні, щоб отримати великий врожай

Навесні, коли прокидається природа, саме час садити горох. Ця бобова культура не лише смачна, але й корисна. Щоб отримати щедрий врожай, важливо знати, коли ж краще садити горох.

Місячний календар – це чудовий помічник у садівництві. Він підкаже вам, які дні найсприятливіші для посадки гороху. Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor.com, ви зможете виростити смачний і корисний горох.

Читайте також: Як захистити дерева від шкідників та хвороб: важливість весняної побілки

У квітні 2024 року найкращими днями для посадки гороху будуть:

З 6 по 13, з 15 по 17, 29 та 30 квітня: Ці дні сприятливі для росту рослин, тому горох буде добре розвиватися і дасть багатий врожай.

З 6 по 10, з 12 по 17 травня: У цей період горошок отримає достатньо світла та вологи, що також важливо для його росту.

У цей період горошок отримає достатньо світла та вологи, що також важливо для його росту. 1, 2, 5, 6, з 11 по 13 червня: На початку червня температура повітря стабілізується, а горох потребує саме таких умов.

Пам'ятайте, що горох любить тепло. Оптимальна температура для його росту - 15-20°C. Якщо буде занадто холодно, горох ростиме повільно, а якщо занадто жарко – може засохнути.

Ще один важливий фактор – це сонячне світло. Горох потребує багато світла, тому садіть його на сонячних ділянках.

Не забудьте про підживлення гороху.

Регулярно поливайте горох, але не перезволожуйте ґрунт.

Своєчасно прополюйте грядки з горохом.

Пропонуємо дізнатися, як відлякати шкідників від саду за допомогою старих обмилків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!