Коли садити дині та кавуни у 2025 році: місячний календар

Щоб виростити смачні й стиглі кавуни та дині, дуже важливо обрати правильний час для їх висаджування. Занадто ранній посів може обернутися загибеллю молодих рослин через холод, а надто пізній – призвести до того, що плоди просто не встигнуть визріти. Саме тому городники орієнтуються не лише на погодні умови, а й на місячні фази, які, на думку багатьох, впливають на розвиток рослин.

Для тих, хто обирає розсадний метод, посів кавунів і динь у 2025 році найкраще проводити в період з середини березня до середини квітня. Це дозволяє пришвидшити визрівання плодів, особливо в регіонах із нетривалим літом. Після посіву має пройти приблизно 25–30 днів, перш ніж розсаду можна буде пересаджувати у відкритий ґрунт — за цей час рослини повинні сформувати 3–4 справжні листки. Про це пише Кома.

Переносити розсаду у відкритий ґрунт варто лише після того, як мине загроза нічних заморозків, а температура на глибині 10 см стабільно триматиметься вище +15°C. У південних областях України цей період зазвичай починається з 5 по 15 травня, у центральних регіонах — з 15 по 25 травня, а на півночі — з 25 травня до початку червня. Якщо ж планується сіяти насіння безпосередньо в ґрунт, цей процес варто відкласти ще на 10–15 днів.

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Ключ до хорошого врожаю — правильна підготовка ділянки та дотримання агротехнічних рекомендацій. Висаджування потрібно проводити тільки в добре прогрітий ґрунт — не нижче +16…+18°C. Якщо температура землі ще не досягла потрібного рівня, краще зачекати кілька днів. Варто також використовувати якісне насіння, особливо ранньостиглих сортів для північних регіонів, а для пришвидшення прогрівання ґрунту — чорну агроволокнину. Розсаду висаджують на підвищеннях або грядках, що забезпечує кращий дренаж, а відстань між рослинами повинна становити 70–100 см, міжряддя — 1,5–2 метри.

Чітке дотримання оптимальних строків і умов посадки дає змогу вже з середини літа насолоджуватись солодкими кавунами та динями, а хороший врожай — зберігати до самої осені.

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