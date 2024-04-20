Коли саджати баклажани у відкритий грунт та як за ними доглядати: поради городників

Баклажани - смачна і корисна культура, але й вибаглива. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, коли їх садити, які сусіди їм подобаються, а яких краще уникати. Про це пише Главред.

Коли садити баклажани на розсаду?

Рекомендований період: кінець лютого - середина березня.

кінець лютого - середина березня. Для теплиці: до 10 травня.

до 10 травня. Для відкритого ґрунту: після 10 травня, коли мине загроза заморозків.

Підготовка до посадки:

За 60-70 днів до висадки у відкритий ґрунт або теплицю висійте насіння на розсаду.

Використовуйте пухкий, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю.

Забезпечте розсаді достатньо світла, тепла та вологи.

Що садити поруч з баклажанами?

Чорнобривці: відлякують шкідників, приваблюють корисних комах.

відлякують шкідників, приваблюють корисних комах. Кущова квасоля: захищає від колорадського жука.

захищає від колорадського жука. Кріп: відлякує паразитичних ос, приваблює корисних комах.

відлякує паразитичних ос, приваблює корисних комах. Шпинат: покращує ріст баклажанів, дає два врожаї за сезон.

покращує ріст баклажанів, дає два врожаї за сезон. М'ята: відлякує бліх, попелиць, приваблює запилювачів.

Читайте також: Як зрозуміти, чого не вистачає помідорам: три важливі ознаки

Що не можна садити поруч з баклажанами?

Помідори: схильні до тих самих шкідників.

схильні до тих самих шкідників. Картопля: колорадський жук може пошкодити обидві культури.

Догляд за баклажанами:

Регулярно поливайте рослини, але не заливайте їх.

Підгодовуйте баклажани мінеральними та органічними добривами.

Захищайте рослини від шкідників та хвороб.

Прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження.

Регулярно збирайте врожай, щоб стимулювати плодоношення.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати баклажани для великого врожаю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!