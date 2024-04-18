Коли пекти паску та фарбувати яйця на Великдень 2024: найкращі дні згідно повір'я

Не за горами одне з найголовніших релігійних свят – Великдень! Цього року православні віряни святкуватимуть його 5 травня. Але коли ж саме це робити, щоб не порушити традиції та не нашкодити собі?

Перед святом, окрім прибирання та інших клопотів, на нас чекає приємна справа – приготування ароматної пасхи та крашання яєць, пише видання 5692.com.

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Коли пекти паски та красити яйця?

Традиційно ці приготування відбуваються протягом Страсного тижня – останнього тижня перед Великоднем.

Проте, є два особливо сприятливих дні:

Чистий четверг (2 травня 2024 року): саме в цей день прийнято наводити лад у домі та готувати все необхідне для святкового столу. Тож багато господинь саме в Чистий четверг печуть паски та фарбують яйця.

саме в цей день прийнято наводити лад у домі та готувати все необхідне для святкового столу. Тож багато господинь саме в Чистий четверг печуть паски та фарбують яйця. Велика субота (4 травня 2024 року): ще один вдалий день для цих справ. В цей день можна спекти пасхи з тіста, яке було замішано в четверг, або ж замісити нове тісто та приготувати випічку ввечері.

Пам'ятайте: готові паски та яйця потрібно обов'язково освятити в храмі. Зробити це можна протягом Великої суботи або вранці на Великдень.

А до настання свята важливо не забувати про те, що Великий піст ще триває, і вживати продукти, що містять яйця, заборонено.

Коли не можна пекти паски?

Є два дні, коли пекти паски та красити яйця категорично не можна:

Страсна п'ятниця: цей день присвячений спогадам про розп'яття Ісуса Христа, тому будь-яка робота, в тому числі й приготування їжі, вважається недоречною.

цей день присвячений спогадам про розп'яття Ісуса Христа, тому будь-яка робота, в тому числі й приготування їжі, вважається недоречною. Великдень: світле свято Воскресіння Христового, коли будь-яка робота по дому, в тому числі й приготування їжі, вважається гріхом.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які інгредієнти не варто додавати, аби не зіпсувати паску.

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