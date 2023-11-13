Коли краще мити волосся, щоб було чистим довше: вранці чи ввечері

Волосся - основна прикраса жінки, тому важливо забезпечувати йому якісний догляд та правильно вибирати час для миття. Багато жінок миють волосся ввечері, щоб вранці не втрачати на це часу. Однак не всі знають, що час миття може впливати на стан волосся.

Відео дня

Про це пише Радіотрек.

Лікар-трихолог, ділиться в блозі на Тік-ток основними правилами часу, коли слід доглядати та мити волосся. Власницям тонкого та схильного до жирності волосся краще мити волосся вранці. Після ранкового миття жирне волосся буде виглядати свіжим, а тонке отримає додатковий об'єм, оскільки за ніч об'єм тонкого волосся може зменшитися.

Власницям довгого та густого волосся рекомендується мити голову ввечері та природно висушувати за кімнатної температури, уникнувши використання фена вранці. Ці поради допоможуть зберегти здоров'я та красу волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!