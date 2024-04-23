Коли та чому варто стерилізувати домашню кішку
Стерилізація - це хірургічна операція, яка позбавляє кішку здатності до розмноження. Її часто плутають з кастрацією, але це не одне й те ж. Кастрація - це видалення яєчок у котів, а стерилізація - видалення яєчників і матки у кішок.
Стерилізувати кішку можна в період статевого дозрівання, яке настає у кошенят-самців в 6 місяців, а у кошенят-самок - в 8 місяців. Деякі ветеринари рекомендують почекати до 7-8 місяців, щоб організм тварини повністю зміцнів. Про це пише ТСН.
Важливо зазначити, що:
- Рання стерилізація (до 6 місяців) може призвести до порушення розвитку інших органів і скелета.
- Стерилізація після 7 років стає більш ризикованою через погіршення переносимості наркозу та зростання ризику ускладнень.
Переваги стерилізації кішок:
- Зниження ризику розвитку хвороб: Стерилізація значно знижує ризик виникнення таких захворювань, як рак молочної залози, піометра (запалення матки) та рак яєчників.
- Вирівнювання поведінки: Після стерилізації зменшуються або зникають такі прояви тічки, як гучні нявкання, мічення території, прагнення до втечі.
- Контроль популяції: Стерилізація допомагає зменшити кількість безпритульних тварин, які часто страждають від голоду, хвороб та жорстокого поводження.
Коли не рекомендується стерилізувати кішку:
- Під час тічки або вагітності: В цей час гормональний фон тварини нестабільний, що може призвести до ускладнень під час операції.
- При наявності гострих або хронічних захворювань: Перед стерилізацією важливо провести повне обстеження кішки, щоб виключити протипоказання.
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Підготовка до стерилізації:
Перед операцією кішку потрібно поголодувати протягом 12 годин і обмежити доступ до води. Також ветеринар може рекомендувати здати деякі аналізи, щоб оцінити стан здоров'я тварини.
Проведення стерилізації:
Стерилізація - це хірургічна операція, яка проводиться під загальним наркозом. Тривалість операції становить близько 30-40 хвилин. Після операції кішка залишається в клініці під наглядом ветеринара протягом декількох годин.
Відновлення після стерилізації:
Як правило, кішка одужує після стерилізації протягом 1-2 днів. У цей час важливо забезпечити їй спокій та комфорт. Шви знімаються через 7-10 днів.
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