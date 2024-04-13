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Коли та як сіяти столові буряки, щоб були солодкими: поради досвідчених городників

Ігор Романько

Як і коли сіяти столовий буряк, щоб він був солодким

Настала пора садити бурячки! Хочете, щоб вони виросли соковитими та солодкими? Тоді читайте уважно поради від бувалих городників.

Дотримуйтесь цих простих секретів, і ваш буряковий урожай буде щедрим. Порадами поділились досвідчені городники на сайті prostoway.

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Секрет 1: Правильне місце

Буряк любить сонячні місця та пухкий ґрунт. Найкраще підійде чорнозем або супіщаний ґрунт.

Секрет 2: Добрива

Перед посівом ґрунт треба добре добрити. Перегній - чудовий вибір! Вам знадобиться 4-5 кг на 1 кв. м.

Секрет 3: Мінеральна суміш

Змішайте 2 склянки деревної золи, 12 ч. л. борної кислоти та 1 ч. л. сульфату магнію. Цієї суміші вистачить на 1 кв. м.

Секрет 4: Посів

Сіяти буряк краще рядами, так його зручніше буде обробляти.

  • Зробіть борозенки глибиною 5 см.
  • Відстань між рядами має бути 30-40 см.
  • Полийте рядки водою.
  • Коли вода вбереться, висійте насіння.

Секрет 5: Догляд

Після того, як бурячки зійдуть, їх треба прополоти та прорідити.

Пам'ятайте:

  • Буряк не любить перезволоження, тому поливайте його помірно.
  • Регулярно розпушуйте ґрунт.
  • Не забувайте про прополювання та проріджування.

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